Reggio Calabria, prosegue l’emergenza rifiuti: “dal 24 dicembre in zona Cedir nessuno passa a ritirare la spazzatura” [FOTO]

8 Gennaio 2020 12:05

Reggio Calabria, prosegue l’emergenza rifiuti. Un lettore indignato scrive: “in Contrada Falcone Fondo, zona Cedir, nessuna passa a ritirare la spazzatura dal 24 dicembre scorso”

Prosegue l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria. La città e le periferie sono piene di spazzatura a causa del mancato ritiro della raccolta differenziata. Un lettore scrive indignato: “in Contrada Falcone Fondo, zona Cedir i rifiuti non sono raccolti dal 24 dicembre nonostante le assicurazioni date dal Comune su un piano Marshall per ripulire la Città, forse devo pensare che solo alcune zone saranno ripulite…mentre altre”. “Ed intanto noi ci districhiamo tra i rifiuti ma anche tra ospiti indesiderati come i topi”, conclude.

