Reggio Calabria sommersa dai rifiuti: è emergenza in tutta la città [FOTO e VIDEO]

23 Gennaio 2020 22:31

Reggio Calabria sommersa dai rifiuti: situazione insostenibile in tutta la città ed i cittadini non ne possono più, le immagini

A Reggio Calabria la situazione è assolutamente insostenibile: l’emergenza rifiuti si aggrava ogni giorni di più e la gente è esasperata. Questa sera nel quartiere di Santa Caterina, alcuni residenti hanno bloccato via Piave con l’immondizia creando disagi al traffico, ma in altre zone la situazione non è delle migliori. Nelle foto e nel video a corredo dell’articolo, i cumuli di rifiuti presenti in via Saccà, nei pressi della Chiesa ortodossa sotto Sbarre centrali, in via Giovanni Scudo a Pellaro.

