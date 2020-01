Reggio Calabria, volano gli stracci tra il sindaco di Riace e Jasmine Cristallo. La Sardina: “lo denuncio”

7 Gennaio 2020 12:11

Reggio Calabria, volano gli stracci tra il sindaco di Riace e Jasmine Cristallo. Trifoli pubblica su facebook i dati personali della Sardina per poi cancellarli: “ci vediamo in Tribunale”

Le Sardine, nella giornata di ieri, hanno organizzato un raduno a Riace a cui hanno partecipato, tra gli altri, l’ex sindaco Mimmo Lucano e la leader del movimento calabrese Jasmine Cristallo, per inviare un “messaggio chiaro contro la politica dell’insicurezza, della precarietà umana ed economica, dell’odio e dell’intolleranza verso il diverso”. La manifestazione ha avuto una coda polemica:durante un commento su facebook, l’attuale sindaco di Riace, ha pubblicato i dati personali della Sardina (dopo poco sono stati cancellati) provocato l’ira di Cristallo (“lo denuncio, ci vediamo in Tribunale“).

Riace, il sindaco Trifoli si scusa con Cristallo: “mi scuso della svista”

“Per una svista è stata pubblicata per poco tempo sotto i tanti commenti di una testata locale una nota in cui vi erano alcuni dati della signora Jasmine Cristallo. Porgo a Lei le più sentite scuse e la aspetto al comune di Riace per offrirle un mazzo di fiori e scambiare 4 chiacchiere con lei e naturalmente per farle capire che non sono così cattivo e pieno di pregiudizi come invece sono stato descritto”. Arrivano le scuse del sindaco di Riace Antonio Trifoli all’esponente calabrese delle Sardine Jasmine Cristallo.

Reggio Calabria, polemica tra il sindaco di Riace e Jasmine Cristallo. Graziano: “solidarietà alla leader della Sardine calabresi”

“Esprimo solidarietà a nome di tutta la comunità democratica calabrese a Jasmine Cristallo, la pubblicazione di dati sensibili da parte del sindaco di Riace è un atto gravissimo, figlio di una logica perversa e errata che punta a esporre alla gogna dei social chi la pensa diversamente e si impegna per una società solidale. Un atto ancor più grave, non una semplice violazione della privacy, perché l’esponente del movimento delle Sardine già in passato è stata pesantemente insultata e minacciata”. Lo dichiara il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano.

Valuta questo articolo