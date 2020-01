Le Sardine in festa a Riace con Mimmo Lucano, l’ex sindaco: “Continua la mia lotta contro le politiche sull’immigrazione del Governo” [FOTO]

6 Gennaio 2020 18:16

Pomeriggio la Festa della Diversità organizzata dalle Sardine: “Riace resta un esempio di accoglienza famoso in tutto il mondo grazie alle iniziative promosse da Mimmo Lucano”

Solidarietà delle Sardine all’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano. Il movimento questo pomeriggio si è riunito per la “Festa della Diversità”, organizzata dalla leader Jasmine Cristallo, per inviare un messaggio chiaro contro la politica dell’insicurezza, della precarietà umana ed economica, dell’odio e dell’intolleranza verso il diverso. Cristallo ha sottolineato che Riace resta “un esempio di accoglienza famoso in tutto il mondo grazie alle iniziative promosse da Mimmo Lucano”.

Lucano ha incontrato le Sardine in piazza: “Eccomi qua – ha detto- come sempre a Riace. Ora però sono un semplice cittadino che continua il suo impegno politico. Del resto non saprei vivere in modo diverso. La mia lotta contro le politiche sull’immigrazione messe in atto dal Governo continua. Per quanto mi riguarda la ‘legge del mare’ deve prevalere sempre”.

