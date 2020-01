Regionali, Matteo Salvini a Serra San Bruno tra le contestazioni: “tantissimi di sinistra adesso votano Lega” [FOTO]

22 Gennaio 2020 10:58

Regionali, Matteo Salvini torna in Calabria: contestazioni al comizio di Serra San Bruno. Il leader della Lega: “anche qui questa domenica, col vostro aiuto, potremo fare la storia”

Torna in Calabria Matteo Salvini in vista delle elezioni regionali di domenica. Comizio a Serra San Bruno, per il leader della Lega, tra le contestazioni: “se ci fosse un partigiano vero non sarebbe con questi personaggi che fischiano ed insultano. Il Pd è il partito dei poteri forti e banchieri, molti di sinistra ormai votano per noi”. “Parliamo chiaro– prosegue Salvini- solo noi ci occupiamo di lavoratori e precari: non abbiamo bacchette magiche ma ci mettiamo tanto impegno. “La ‘ndrangheta è merda noi stiamo al fianco di Gratteri, andremo a prendere i malavitosi paese per paese”, aggiunge il capo del Carroccio. Poi fa un monito alle donne e uomini di Calabria: “il futuro di questa terra è in mano vostra, troppi politici calabresi per 50 anni hanno rubato il voto dei calabresi ma adesso ci siamo noi”.

Salvini in Calabria: “vinciamo di 20 punti e la Lega potrebbe diventare il primo partito”

“Il Pd può dire quello che vuole, perdono con 20 punti di distacco in Calabria. Ve lo firmo. E la Lega potrebbe diventare il primo partito“. Lo ha detto Matteo Salvini parlando con i giornalisti a Serra San Bruno. “La sinistra – ha aggiunto il leader della Lega – governa da 5 anni in Calabria e per anni in Italia. La Lega un anno e sulle forze dell’ordine e le assunzioni ho messo il doppio di quattrini e uomini. E qua ho in testa idee precise”.

Salvini in Calabria: “sulla pelle dei migranti ci hanno guadagnato un sacco di soldi”

“Quelli che parlano di immigrazione, che dicono che c’è bisogno di immigrati, che in Calabria c’è bisogno di immigrati, e in Emilia c’è bisogno di immigrati, in Italia c’è bisogno di immigrati, lo fanno non perchè sono buoni e generosi, ma perchè ci guadagnano un sacco di quattrini sulla pelle di questa gente”. E’ quanto ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, durante il comizio a Serra San Bruno.

Salvini in Calabria: Somenica sera facciamo una telefonata in contemporanea e in diretta con Jole Santelli e Lucia Borgonzoni per complimentarci”

“Domenica sera facciamo una telefonata in contemporanea e in diretta con Jole Santelli e Lucia Borgonzoni per complimentarci“. E’ quanto afferma Matteo Salvini rispondendo alla domanda su chi avrebbe chiamato prima delle due candidate del Centro/Destra alle regionali in Calabria ed Emilia Romagna in caso di vittoria. “Il bello – prosegue – è che qualcuno delle donne parla e noi come Lega le valorizziamo perchè in Umbria ha vinto Donatella, in Calabria vince Jole e in Emilia vince Lucia. La sinistra evidentemente si è dimenticata l’importanza di avere donne toste in politica. Da lunedì poi poche parole e tanto da lavorare. In Calabria c’è un buco nella sanità di 3 miliardi, non c’è piano dei rifiuti, sulle bonifiche, i comuni sono in dissesto. Bisognerà scegliere le persone giuste. Vincerà il centrodestra ma chi sceglie La lega fa una scelta chiara di cambiamento”, conclude.

Salvini in Calabria: “noi i miracoli non ne facciamo ma lavoro, lavoro, lavoro”

“Stamani la sveglia ha suonato alle 5.15 ma l’ho fatto col cuore per seminare un pò di speranza. Miracoli no, quelli li faceva Renzi. Dopo San Bruno li faceva Renzi. Noi i miracoli non ne facciamo ma lavoro, lavoro, lavoro”. E’ quanto ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, questa mattina a Serra San Bruno.

Regionali, Salvini: “la Calabria non ha bisogno di scemo o vaffanculo, c’è bisogno di sanità”

“La Calabria non ha bisogno di scemo o vaffanculo, c’è bisogno di sanità; c’è un buco di 3 miliardi di euro nei bilanci della sanità malgovernata dal Pd”, afferma Matteo Salvini durante il comizio a Serra San Bruno.

Valuta questo articolo