Regionali, il Ministro della Salute Speranza a Reggio Calabria: “Sanità e lavoro le nostre priorità” [VIDEO]

18 Gennaio 2020 13:05

Il Ministro Roberto Speranza a Reggio Calabria: “La nostra sfida è investire sul mezzogiorno per ridurre le diseguaglianze tra nord e sud”

Tappa a Reggio Calabria per il Ministro e Segretario Nazionale di Articolo Uno Roberto Speranza. Speranza stamattina ha incontrato il segretario provinciale di Articolo Uno Alex Tripodi, il Deputato di Leu Nico Stumpo ed al candidato al Consiglio Regionale Antonio Billari all’Hotel Excelsior.“La priorità per noi è mettere al centro il lavoro, la sanità e il welfare. In questa Regione dobbiamo alzare il livello della qualità del servizio sanitario. La Calabria è una regione decisiva, credo sia una regione essenziale per la sua collocazione geografica. Dobbiamo investire sul mezzogiorno e ridurre le diseguaglianze, è questa la nostra sfida. Vogliamo un paese più equo“- ha detto il ministro ai nostri microfoni. Dopo la tappa a Vibo Valentia nel pomeriggio Speranza sarà a Spezzano Sila, in Provincia di Cosenza. Ecco l’intervista al Ministro:

Valuta questo articolo