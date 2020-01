Regionali Calabria, bagno di folla per la convention del Centro/Destra a Vibo Valentia [FOTO]

14 Gennaio 2020 22:32

Regionali Calabria, grande entusiasmo per la convention del Centro/Destra a Vibo Valentia. Santelli: “punteremo a sviluppare le potenzialità di questa terra”

Bagno di folla a all’Hotel 501 di Vibo Valentia per la convention del Centro/Destra a sostegno di Jole Santelli. “Amo la politica e la Calabria- afferma Santelli- noi punteremo a sviluppare le potenzialità di questa terra, dall’agricoltura al turismo, passando per l’ambiente. E racconteremo – sottolinea- che la Calabria non è cronaca nera ma lavoro”. All’iniziativa presente Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato, che afferma: “la Calabria ha la possibilità di tornare grande nel Mezzogiorno e in Italia. E’ una regione ricca di capitale umano, turisticamente molto attrattiva e con un potenziale economico, specialmente nel settore agroalimentare, invidiabile non solo nel resto della Penisola ma in tutta Europa. E’ stata purtroppo amministrata troppo male per troppo tempo. La candidatura di Jole Santelli rappresenta innanzitutto una possibilità di riscatto per questa terra bellissima che dopo anni di centrosinistra si è trovata, suo malgrado, abbandonata a se stessa. Con il centrodestra alla guida della Regione la Calabria potrà tornare a sognare, sperare, ma soprattutto a crescere al pari delle altre realtà governate dalla nostra coalizione”, conclude. All’evento presenti il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, il deputato Francesco Cannizzaro e vari esponenti dei partiti di Centro/Destra.

