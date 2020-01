Regionali Calabria, taglio del nastro a Reggio: inaugurata la segreteria di Candeloro Imbalzano. “Questa candidatura non è una passeggiata, la disperazione in questa terra si taglia a fette” [FOTO e VIDEO]

5 Gennaio 2020 14:40

Regionali Calabria: stamattina a Reggio l’inaugurazione della segreteria politica di Candeloro Imbalzano. Jole Santelli, Cannizzaro e Siclari al fianco del candidato di Forza Italia

Al via la campagna elettorale del candidato al consiglio regionale del centrodestra Candeloro Imbalzano. Imbalzano corre nella lista a sostegno di Jole Santelli e stamattina in corso Vittorio Emanuele a Reggio Calabria è stata inaugurata la sua segreteria politica. Accanto ad Imbalzano c’erano la candidata alla carica di governatore Jole Santelli, il coordinatore provinciale Francesco Cannizzaro e il senatore azzurro Marco Siclari.

Imbalzano: “Reggio Calabria come Beirut”

Visibilmente emozionato Imbalzano ha ringraziato i tanti cittadini che hanno partecipato al taglio del nastro: “Con questa inaugurazione ho voluto dare il segno dell’affetto che c’è intorno a me, a noi e al partito. Senza questo affetto tangibile non avrei avuto la spinta per fare quello che faccio da mesi. La mia non è una campagna elettorale. Conosco il territorio come le mie tasche e conosco le dinamiche, i problemi e le ansie della Regione e di Reggio Calabria. La città è diventata un’autentica Beirut. La provincia è in condizioni drammatiche. Ho incontrato imprenditori e professioni di tanti comportati e la situazione è molto più grave di quello che mi aspettavo. Non sarà facile restituire speranze e certezze. Ringrazio Cannizzaro per il grande carico di lavoro che si è assunto per la costruzione delle liste e sono convinto che questo equilibrio continuerà durante e dopo la campagna elettorale“. “Questa candidatura non è una passeggiata” ha detto Imbalzano rivolgendosi a Jole Santelli: “In questi giorni ho apprezzato molte tue affermazioni. Da soli non andiamo da nessuna parte e mi fa piacere sentirti parlare di un “noi”, al plurale, come squadra.”

Fondi comunitari: “Oliverio ha fatto uno scempio”

“I fondi comunitari– ha detto Imbalzano-sono la madre di tutte le battaglie: il dramma di questa Regione è colpa di Oliverio, che si è fatto il carico di 34 deleghe e ha scelto ignoranti e incompetenti al suo fianco. A noi toccherà il compito di salvare il salvabile. Abbiamo una montagna di risorse che rischiamo di perdere. Per fare politica non basta la passione, ci vuole anche una grande competenza. Oliverio alla Regione ha fatto uno scempio generalizzato. A noi, che siamo al fianco di Santelli, toccherà ricostruire e restituire speranza ai reggini e a tutti i calabresi. La disperazione in questa terra si taglia a fette”.

Santelli: “La politica si coniuga sui pronomi e credo che il noi sia l’unico modo di restituire identità e onore alla politica”

“Stamattina è una festa, un momento di unione. I fondi comunitari sono una grande partita e non capisco perché l’Italia non li spenda. Non li sa spendere o chi li gestisce ha il compito di distribuirli altrove? In Calabria il problema è ancora più delicato: se ai lacci e laccioli, che già l’Europa inserisce, la politica regionale aggiunge nuovi blocchi, noi perdiamo drammaticamente occasioni. Dobbiamo presentarci a Bruxelles non battendo i pugni, ma come interlocutori credibili e facendo richieste giuste. La politica si coniuga sui pronomi e credo che il noi sia l’unica maniera di restituire identità e onore alla politica”- ha detto la candidata alla presidenza Santelli.

Cannizzaro: “Candeloro è uno degli uomini di punta di Forza Italia”

“Questa giornata di campagna elettorale la apriamo con due certezze: il 27 gennaio Jole Santelli sarà il governatore della Calabria e Candeloro consigliere regionale. Io me lo auguro perché sono figlio di questa terra e vorrei che la futura classe dirigente della Calabria fosse una classe competente e capace, che ha cuore le sorti di questa città e della Regione. La lista di Forza Italia è una lista bellissima e Candeloro è uno degli uomini di punta di Forza Italia. Essendo coordinatore, giorno 26 la mia croce sulla scheda andrà solo sul simbolo del partito, ma tante persone hanno già deciso di sostenere Imbalzano, che è una persona seria e credibile”.

