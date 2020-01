Regionali Calabria, Santelli e Cannizzaro visitano a Pellaro il centro di medicina solidale [FOTO]

7 Gennaio 2020 13:36

Regionali Calabria, Santelli visita con Cannizzaro a Pellaro il centro di medicina solidale: “è all’avanguardia nel modo di intendere la medicina”

“Nel cuore di Pellaro sorge un centro unico dove si parte dalla ricerca e quindi dall’esame epidemiologico, dalla prevenzione e dall’ambiente, per arrivare alla medicina solidale“. Lo afferma l’on. Jole Santelli, candidata a Presidente per il centrodestra che ha visitato il centro accompagnata dal deputato reggino Francesco Cannizzaro. “Questo centro –prosegue– è all’avanguardia nel modo di intendere la medicina: professionisti che studiano e si inseriscono nel contesto sociale, e trasferiscono questa esperienza nella ricerca. l’aspetto medico è legato all’aspetto psicologico”. “Le pareti colorate, i sorrisi degli operatori -aggiunge Santelli- l’accoglienza del centro, la luce entra nelle stanze, hanno un ruolo decisivo nel momento della sofferenza e della paura. E poi i bambini nel centro di medicina solidale di Pellaro l’attenzione è soprattutto per loro. Una psicoterapeuta li accoglie in una stanza dove campeggia “Se puoi sognarlo puoi farlo”. (Walt Disney). Una speranza per il futuro della nostra terra, una buona prassi dalla quale certamente prendere spunti per il lavoro dei prossimi anni”, conclude.

Valuta questo articolo