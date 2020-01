22 Gennaio 2020 12:19

Regionali, Rossi: “Salvini è un pericolo per la democrazia, e per tutte le persone che pensano che i problemi si debbano risolvere democraticamente, attraverso il confronto e il dialogo, che la ricerca della verità competa alle magistrature che vanno a loro volta rispettate”

“Credo che Salvini sia un pericolo per la democrazia”. E’ quanto ha affermato Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, a margine di un convegno della Cisl a Firenze. “Penso che lui lo sappia – ha aggiunto – e lo faccia intenzionalmente. Per questo va apertamente combattuto, anche dicendo la verità delle cose: Salvini è un pericolo per la democrazia, e per tutte le persone che pensano che i problemi si debbano risolvere democraticamente, attraverso il confronto e il dialogo, che la ricerca della verità competa alle magistrature che vanno a loro volta rispettate”. Per il presidente Rossi “in democrazia non si agisce cosi’: in democrazia non si sequestrano le persone; in democrazia non ci si ammanetta, semmai sono le magistrature che intervengono e mettono con le forze dell’ordine le manette; in democrazia non ci si rinvia a giudizio; in democrazia non ci si autoassolve; in democrazia quando sono in corso indagini non si fanno appelli al popolo. Insomma, ne sta infilando tante di forzature come potenziale leader della destra, nei confronti di ciò che è il normale funzionamento della democrazia”.

