7 Gennaio 2020 21:54

Regionali, Salvini: “la Calabria ha bisogno di lavoro e di una sanità efficiente”

“Il 26 gennaio libereremo anche la regione Calabria, che ha bisogno di lavoro e di una sanità efficiente senza costringere ogni anno 40.000 persone a intraprendere i viaggi della speranza per farsi curare”. E’ quanto ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, in un comizio a Modena nella campagna per le elezioni regionali in Emilia Romagna.

Valuta questo articolo