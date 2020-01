8 Gennaio 2020 21:36

Regionali Calabria: gaffe alla presentazione dei candidati Pd a Lamezia Terme, spunta la foto di un ex consigliere regionale del Centro/Destra Giovanni Nucera

Regionali Calabria- Presentazione dei candidati del Partito Democratico a Lamezia Terme con una gaffe pazzesca da parte degli organizzatori. Per un errore di omonimia è stata inserita la foto di Giovanni Nucera, ex consigliere regionale del Pdl, anziché quella di Gianni Nucera, consigliere regionale uscente del gruppo “La Sinistra”. Imbarazzo evidente in sala per lo scambio di persona alla presenza del segretario nazionale dei Dem, Nicola Zingaretti.

