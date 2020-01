16 Gennaio 2020 13:52

Regionali, oggi il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è stata Crotone dove ha incontrato i cittadini nel mercato di Piazza Pitagora

Questa mattina il leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, è stata a Crotone per incontrare i cittadini nel mercato di Piazza Pitagora. Giorgia Meloni è stata accompagnata dal commissario regionale di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, dal commissario provinciale di Crotone Fausto Orsomarso e dal responsabile per la composizione delle liste in Calabria Edmondo Cirielli. Meloni afferma: “anche qui c’è un incredibile entusiasmo e tanto affetto. Viva la Calabria”.

