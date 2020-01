Regionali, Giorgia Meloni torna in Calabria: giovedì iniziativa a Corigliano Rossano

21 Gennaio 2020 14:44

Regionali Calabria, Rapani (FdI): “Giorgia Meloni a Corigliano Rossano testimonia l’impegno per il Sud”

“Se riparte il Sud, riparte l’Italia. Non è solo uno slogan di Giorgia Meloni ma la reale attenzione che il nostro presidente riserva da sempre alle regioni meridionali, vessate a discapito di politiche eccessivamente nordiste. La visita di Giorgia Meloni, qualora ve ne fosse bisogno, è la dimostrazione lampante di queste attenzioni“. È quando afferma il dirigente nazionale Ernesto Rapani, candidato alle elezioni del prossimo 26 gennaio per il rinnovo del Consiglio regionale, nell’annunciare la visita del presidente di Fratelli d’Italia a Corigliano Rossano, prevista per giovedì prossimo alle 12,00 in piazza Bernardino Le Fosse. “Giorgia Meloni è in prima linea – aggiunge Rapani – nella lotta alla sperequazione che riguarda la ripartizione dei fondi per le infrastrutture basata su riferimenti errati quali il parametro abitativo: ecco perché il governo centrale assegna il 66% delle risorse al nord e soltanto il 34% di queste al sud. La battaglia che sta portando avanti Giorgia Meloni si basa sui parametri più equi, che supera i meri dati demografici e che propone il 50% delle risorse al sud ed il 50 al nord. Ma questo è soltanto uno dei tanti punti del suo programma elettorale che prevede anche la defiscalizzazione alle imprese che vorrebbero investire al sud. La venuta di Giorgia Meloni a Corigliano Rossano – conclude Ernesto Rapani – certifica anche il buon lavoro effettuato sul territorio, dalla fase embrionale di Fratelli d’Italia nell’ormai lontano 2013, e di chi ha creduto in questo progetto politico sin dalla sua nascita”.

Valuta questo articolo