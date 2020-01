 Regionali Calabria, Lorenzo Cesa a Reggio: si inaugura la segreteria politica di Occhipinti

6 Gennaio 2020 17:50

Regionali, domani a Reggio Calabria l’inaugurazione della segreteria politica di Occhipinti. Ci saranno la commissaria provinciale dell’Udc Paola Lemma, il segretario regionale Francesco Talarico e il suo vice Luigi Fedele, oltre al segretario nazionale Lorenzo Cesa

Si svolgerà domani, martedì 7 gennaio alle ore 16.30 in via Pio XI n. 103 a Reggio Calabria, l’inaugurazione della segreteria politica del candidato alle regionali con la lista Udc per la Circoscrizione Sud Riccardo Occhipinti.

All’incontro prenderanno parte la commissaria provinciale dell’Udc Paola Lemma, il segretario regionale Francesco Talarico e il suo vice Luigi Fedele, oltre al segretario nazionale Lorenzo Cesa.

“La segreteria sarà un punto di confronto e di riferimento per gli elettori e per ogni cittadino che vogli avere un confronto o conoscere il programma dell’Udc per la Calabria – spiega il candidato alle prossime regionali nella dell’Udc per la Circoscrizione Sud Riccardo Occhipinti – La campagna elettorale che ci condurrà al voto il prossimo 26 gennaio è cruciale per il futuro della nostra Regione che deve voltare pagine dopo i cinque anni oscuri del governo di centrosinistra e di Mario Oliverio”.

“Siamo certi – conclude Occhipinti – che con Jole Santelli presidente il governo regionale riuscirà a fornire ai calabresi le risposte che fin qui sono mancate e l’Udc saprà fornire il proprio contributo sia per la vittoria finale che per la successiva azione di governo, rappresentando le istanza dell’area moderata dei cittadini che fin qui è rimasta priva di punti di riferimento”.

Valuta questo articolo