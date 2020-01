8 Gennaio 2020 12:15

Regionali: Di Maio in Calabria per sostenere Aiello ed i candidati del Movimento 5 Stelle. La data scelta dovrebbe essere il 19 gennaio

Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri e capo politico del M5S, sarà in Calabria molto probabilmente il 19 gennaio per sostenere i candidati del Movimento 5 Stelle ed il leader della coalizione civica, il docente Francesco Aiello. Ancora la data non è certa ma già i militanti grillini si stanno mobilitando.

Valuta questo articolo