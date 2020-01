Reggio Calabria, via Trabocchetto dopo la chiusura per lavori è ridotta peggio di prima! Le immagini shock [VIDEO]

7 Gennaio 2020 11:08

Reggio Calabria: la via Trabocchetto è completamente devastata da numerose voragini

Come già segnalato un mese fa, la via Trabocchetto di Reggio Calabria versa in condizioni disastrate. La via, dopo la segnalazione inviataci da una lettrice di StrettoWeb, era stata chiusa per una settimana circa per lavori in corso, e i residenti speravano in una sistemazione definitiva dell’importante discesa che collega la zona collinare con via Reggio Campi. Purtroppo però, non è stato fatto praticamente nulla: che senso ha avuto la chiusura di una settimana, se oggi siamo ancora al punto di partenza? Le voragini sono enormi e pericolosissime: dovrà scapparci anche qui il morto, come già accaduto a Pentimele, prima che il Comune adotti gli adeguati provvedimenti?

