7 Gennaio 2020 10:35

Reggio Calabria: proseguono gli appuntamenti de “La Strada” con i Nodi Tematici, gli spazi fisici e virtuali finalizzati alla scrittura del programma del candidato sindaco del movimento alle prossime elezioni comunali, Saverio Pazzano

Proseguono gli appuntamenti de La Strada con i Nodi Tematici, gli spazi fisici e virtuali finalizzati alla scrittura del programma del candidato sindaco del movimento alle prossime elezioni comunali, Saverio Pazzano. Si svolgerà giovedì 9 gennaio, alle ore 18:00 presso la Libreria Laruffa editore Dimensione cultura (via Aschenez, 42 – Reggio Calabria), il primo Nodo tematico di questo nuovo anno dedicato al tema della cultura. “Come la cultura trasforma la città. Biblioteche diffuse, spazi di comunità e cultura pop”, questo il titolo dell’incontro che vedrà la partecipazione di importanti relatori: Paolo La Marca, ricercatore di “Lingue e letterature del Giappone e della Corea” presso l’Università di Catania, Antonella Agnoli, bibliotecaria e progettista di spazi culturali, e Angelo Carchidi, architetto tra i soci fondatori dell’associazione ‘A di città’ e nel team del progetto FaRo Fabbrica dei Saperi di Rosarno. Nel corso dell’incontro, si proverà a capire come poter far rivivere la biblioteca, luogo fondamentale di una città, istituzione culturale in cui poter condividere, accogliere e ricostruire una comunità; si darà inoltre spazio ad alcuni linguaggi della cultura pop, come il fumetto, che possono costituire degli attrattori culturali, soprattutto, per i giovani lettori. Dall’incontro tra esperti e cittadini, su un tema importante e sfaccettato, quale è la cultura, La Strada traccerà un percorso, misure concrete e proposte da attuare politicamente, traendo anche ispirazione da esperienze positive realizzate altrove.

