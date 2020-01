Reggio Calabria sommersa dai rifiuti anche nel giorno delle elezioni, cittadini esasperati: “Politici bravi solo a prenderci in giro” [VIDEO]

26 Gennaio 2020 12:41

Reggio Calabria, l’immondizia accoglie gli elettori nel giorno del voto delle regionali. Cittadini esasperati: “Dai politici solo passerelle, vogliamo una città pulita”

A Reggio Calabria l’immondizia accoglie gli elettori mentre vanno a votare ai seggi. Anche oggi, giorno in cui si vota per eleggere il presidente della Regione Calabria, la città di Reggio si presenta sporca, con marciapiedi invasi dalle micro discariche. A Ciccarello, come si evince dalle immagini e dal video a corredo inviate da un nostro lettore, lo scenario è desolante: il quartiere è ridotto a discarica. E monta l’indignazione dei residenti nei confronti di amministratori e politici in passerella in occasione della campagna elettorale, venuti in città a promettere “grandi cose” per il riscatto di questa terra. Reggio Calabria è una città sporca, sommersa dai rifiuti: i cittadini prima di tutto chiedono più pulizia e decoro.

