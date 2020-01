21 Gennaio 2020 16:55

Reggio Calabria: la nota dell’’assessore comunale all’Istruzione Anna Nucera

“La ditta per il gasolio ha riferito che stanno attendendo in serata l’arrivo della nave di rifornimento e provvederanno già nella giornata di mercoledì 22 gennaio. Le prime quattro scuole in programma per la prima fornitura sono: “Galilei”, “Principe di Piemonte”, “Pascoli” e “De Gasperi”. Già inoltrata Pec con indicazioni alla ditta“.

Lo comunica l’assessore comunale all’Istruzione Anna Nucera, riguardo alle voci circa la mancanza di gasolio in alcune scuole cittadine.

