Reggio Calabria, Santelli e Cannizzaro incontrano i pescatori di Bagnara: “impegni seri e concreti per risollevare il settore della pesca”

5 Gennaio 2020 14:44

Reggio Calabria, Santelli e Cannizzaro incontrano i pescatori di Bagnara: “ridiamo dignità al settore della pesca con impegni seri e concreti”

Prosegue il tour elettorale della candidata del Centro/Destra alla guida della Regione Calabria, Jole Santelli, la quale, accompagnata dal deputato reggino, Francesco Cannizzaro, ha fatto visita ai pescatori della Marinella di Bagnara. “Crediamo che la pesca – dicono i due esponenti di Forza Italia- vada valorizzato in quanto è una ricchezza del nostro territorio. Vogliamo ridare dignità a questo settore prendendo impegni seri e concreti qualora dovessimo vincere le elezioni del 26 gennaio”. I pescatori, nel corso dell’incontro, hanno esposto le loro problematiche: “il porto di Bagnara è gravemente danneggiato a causa delle ultime mareggiate, serve un aiuto e sostegno da parte della politica per riprenderci dalla crisi”. Chiude Santelli: “i problemi che vivete qui sono gli stessi di tutti i pescatori della Calabria, le limitazioni imposti dall’Europa stanno mettendo in difficoltà il settore, spero di potervi aiutare da presidente di regione”.

