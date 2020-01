Reggio Calabria conquista Rimini: Scirubetta incanta il SIGEP e il bergamotto guadagna il posto d’onore [FOTO]

22 Gennaio 2020 13:42

Grazie ai gusti Italico, Sole dello Stretto, Bergamando, Amareggio e Bergamotto di Reggio Calabria, lo stand di Scirubetta è stato letteralmente preso d’assalto

Quando innovazione, tradizione e gusto si incontrano nascono cose straordinarie. Sono stati per pra oltre 180.000 i visitatori che hanno scelto la 41° edizione della kermesse Sigep, il salone internazionale di gelateria, pasticceria, panificazioni artigianali e caffè, attualmente in corso a Rimini. In questo palcoscenico internazionale spicca, tra tutti, Scirubetta, il festival del gelato di Reggio Metropolitana, che ha estasiato anche i palati più esigenti con i suoi sapori reggini. Così, sotto la direzione tecnica di Davide Destefano (Gelato Cesare)e la guida del neo presidente della Confederazione Pasticceri Angelo Musolino, protagonista su tutti è stato il Bergamotto di Reggio Calabria, proposto come sorbetto, ma anche e tra i gusti di gelato proprio per poterne argomentare le innumerevoli proprietà nutraceutiche e descriverne il territorio di provenienza.

Nel corso dei cinque giorni della manifestazione la vetrina dell’ormai famoso festival del gelato Reggino con i suoi gusti, Italico, Sole dello Stretto, Bergamando, Amareggio, Bergamotto di Reggio Calabria, è stata letteralmente assalita dagli innumerevoli visitatori che hanno potuto apprezzare le eccellenze territoriali calabresi.

Dulcis in fundo anche il bellissimo show Cooking di Filippo Cogliandro che in team con Davide e Cesare Destefano, Antonino Trunfio e Gaetano Vincenzi, presso lo stand ICETEAM 1927, ha realizzato un tentacolo di polpo accompagnato da un gelato gastronomico di ceci, salsa al caramello e burro d’arachidi e amarena croccante della Fabbri. Un modo nuovo e innovativo per presentare una Calabria, e soprattutto una città di Reggio, positive e propositive.

