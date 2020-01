Reggio Calabria: topi e spazzatura sotto il ponte di via Vallone Petrara da agosto 2019 [FOTO]

21 Gennaio 2020 11:41

Reggio Calabria, la segnalazione di un lettore da via Vallone Petrara

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione, con le foto a corredo dell’articolo, riguardo il disagio causato dalla presenza di rifiuti e topi morti sotto il ponte di via Vallone Petrara a Reggio Calabria. Il lettore indignato afferma: “volevo segnalare grazie al vostro aiuto la situazione di disagio in cui siamo costretti a vivere da agosto 2019. Sotto il ponte di Vallone Petrara siamo sommersi spazzatura. Davanti ad in ospedale. Di fianco l’entrata dell’università di Reggio Calabria. Intorno case di tanti cittadini sommersi da spazzatura, topi, e piccioni. Nonostante ripetute pec anche all’ufficio ambiente nessuno si degna di intervenire”.

