Regionali, il Centro/Sinistra chiude la campagna elettorale a Reggio Calabria con Zingaretti e Callipo

22 Gennaio 2020 11:46

Regionali, venerdì 24 gennaio Zingaretti sarà in Calabria dove alle ore 15:30 farà tappa all’Università per un incontro con gli studenti ed il Rettore e alle ore 18 a Reggio per la chiusura della campagna elettorale con Pippo Callipo

“Venerdì torna in Calabria il segretario nazionale del Partito democratico Nicola Zingaretti che ha deciso di chiudere qui la campagna elettorale”. Lo annuncia il commissario regionale del Partito Democratico calabrese, Stefano Graziano. “Il centrosinistra chiuderà la campagna elettorale a Reggio Calabria. Appuntamento alle 18:30 alla sala Calipari del Consiglio regionale per una grande manifestazione pubblica a sostegno di Pippo Callipo, che in queste settimane ha attraversato tutta la regione conquistando la fiducia di tantissimi calabresi pronti a sposare la nostra rivoluzione“. Zingaretti prima della tappa di Reggio sarà all’università della Calabria per un incontro con il Rettore e gli studenti il cui inizio è previsto alle ore 15,30.

