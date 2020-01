Regionali: a Reggio Calabria inaugurata la segreteria elettorale centrale di Giovanni Nucera [FOTO e INTERVISTA]

11 Gennaio 2020 21:42

Reggio Calabria: inaugurata sul corso Garibaldi la segreteria elettorale centrale per la candidatura nella lista del PD di Giovanni Nucera

Si è svolta questa sera, sul corso Garibaldi a Reggio Calabria, l’inaugurazione della segreteria elettorale centrale per la candidatura nella lista del PD di Giovanni Nucera. Dopo l’apertura di numerose segreterie periferiche sia a Reggio che in altre città del collegio elettorale oggi è stata la volta della sede centrale. “Una sede per tutti i cittadini, per tutti coloro i quali si rivedono in una regione Calabria bella e gentile”, afferma Nucera ai microfoni di StrettoWeb. “Dobbiamo continuare il lavoro di Falcomatà in città e di Oliverio in Regione. Servono altri 5 anni per definire e completare il nostro programma”, conclude.

