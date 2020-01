30 Gennaio 2020 13:04

Reggio Calabria, nonna Grazia ha compiuto ieri 104 anni ed è una “super nonna sempre in grande forma”

Ieri, mercoledì 29 gennaio, nonna Grazia Pizzimenti ha compiuto 104 anni. Nonna vive a Gallico, periferia nord di Reggio Calabria ed è una “super nonna sempre in grande forma” come la definiscono i nipoti che ieri le hanno regalato una grande festa per questo importantissimo traguardo raggiunto.

