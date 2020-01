Reggio Calabria, 8 anni fa moriva il sovrintendente Nicola Papisca: il ricordo degli agenti delle Volanti

8 Gennaio 2020 17:04

Reggio Calabria: messa in suffragio del sovrintendente Nicola Papisca

Il ricordo dei colleghi della Seconda Sezione delle Volanti dopo 8 anni dalla morte del sovrintendente Nicola Papisca.

“Giovedì 16 gennaio la Messa in suffragio del sovrintendente Nicola Papisca. Giovedì 16 gennaio alle ore 16.30 presso la Chiesa di San Francesco da Paola al Corso, quasi di fronte alla Questura, come ogni anno sarà celebrata la messa in suffragio del compianto Nicola Papisca, sovrintendente capo a riposo della Polizia di Stato. I colleghi ed amici della Seconda Sezione Volanti rinnovano il ricordo annuale, divenuto oramai appuntamento consueto, per quanti lo hanno apprezzato e voluto bene. Nicola era una figura trainante e coinvolgente, ormai non più giovanissimo ha prestato servizio sulle Pantere, sino al suo pensionamento, col turno in quinta, notte su notte, intervento su intervento, dopo 40 anni in Polizia”.

“Ritornato a Reggio Calabria dopo una lunga esperienza alla Digos di Milano, poliziotto prodigo ed uomo generoso, solo a pronunciarlo, quel nome, Nicola Papisca, la prima cosa che viene in mente è un dolce sorriso velato d’ironia. Sono passati ormai otto anni da quel triste 16 gennaio 2012, quando una telefonata annunciò la scomparsa di Nicola. Il suo carattere gioviale e altruista, la sua fedeltà all’Istituzione di cui era parte ed il suo ricordo rimangono vivi tra i “suoi ragazzi” della Seconda Sezione del Nucleo Volanti. Ciao Nicola, i tuoi ragazzi della Seconda Sezione”.

