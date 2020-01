Reggio Calabria, nuova Aerostazione e aree ZES dell’Aeroporto dello Stretto: consegnato (gratis) al Comune un affascinante progetto di rilancio [RENDERING]

27 Gennaio 2020 17:36

Consegnata oggi al comune di Reggio Calabria una proposta progettuale per la realizzazione di una nuova Aerostazione

L’architetto Giuseppe Falduto ha consegnato oggi al sindaco Falcomatà il progetto per la nuova Aerostazione dell’Aeroporto dello Stretto. Come si legge nella lettera con cui è stato accompagnato il progetto visibile nella gallery fotografica a corredo dell’articolo, si tratta di una “copia della proposta progettuale per la realizzazione di una nuova Aerostazione e alcune indicazioni circa il potenziamento dell’approdo e il corretto utilizzo della aree ZES previste per l’aeroporto di Reggio Calabria“.

“Il nostro è un contributo spontaneo senza nessuna pretesa di tipo economico – si legge ancora nella missiva -. Gli elaborati vengono offerti a titolo completamente gratuito e speriamo possano servire come momento di riflessione per il corretto utilizzo delle risorse pubbliche messe a disposizione del Parlamento Italiano“.

Valuta questo articolo