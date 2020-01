Reggio Calabria, terribile incidente sulla SS106: morto un 54enne [NOME e FOTO]

19 Gennaio 2020 11:20

Reggio Calabria, nel drammatico incidente di ieri pomeriggio a Bova, ha perso la vita il 54enne Salvatore Mario Orlando

Un drammatico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri sulla SS106 Taranto – Reggio Calabria e precisamente a Bova Marina, all’altezza del bar Vittoria. Un uomo di 54 anni, Salvatore Mario Orlando ferroviere, è stato travolto da un’auto guidata da una donna alla guida di una Lancia Y (che non andava ad alta velocità) mentre attraversava la strada in un tratto in cui l’illuminazione è carente. L’uomo è morto sul colpo: era molto conosciuto ed era già stato consigliere comunale dell’importante centro del basso Jonio reggino. La donna che l’ha investito, s’è subito fermata a prestare soccorso ed è stata particolarmente colpita dall’incidente, rimanendo a lungo in stato di shock.

