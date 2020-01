Reggio Calabria, terribile incidente: auto si cappotta sul Lungomare [FOTO LIVE]

23 Gennaio 2020 22:00

Reggio Calabria, auto cappottata sul Lungomare: le immagini in diretta

Terribile incidente stradale questa sera sul Lungomare di Reggio Calabria: intorno alle 21:15 un uomo a bordo di un’Opel Astra ha perso il controllo del mezzo in modo autonomo, per cause ancora in corso di accertamento. Il mezzo si è ribaltato, e l’auto è gravemente danneggiata. Fortunatamente però l’uomo che era a bordo è rimasto illeso. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti di Guardia di Finanza, Polizia, Polizia Municipale e i soccorritori del 118, che tuttavia non hanno dovuto intraprendere alcun intervento. Il Lungomare è chiuso al traffico.

Valuta questo articolo