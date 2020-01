7 Gennaio 2020 19:09

Reggio Calabria, il gruppo giovanile di Forza Italia ha incontrato la candidata a Presidente Jole Santelli: “è stato un bel momento di confronto moderato dal Coordinatore del gruppo giovanile Federico Milia”

“Ieri sera presso la sede del Coordinamento Provinciale di Forza Italia Reggio Calabria, il gruppo giovanile di Forza Italia della Città di Reggio, ha incontrato la candidata a Presidente Jole Santelli, è stato un bel momento di confronto moderato dal Coordinatore del gruppo giovanile Federico Milia, e insieme al Coordinatore senior Francesco Cannizzaro si è parlato del lavoro fatto fino ad oggi dal giovanile, sono state presentate un paio di idee che potrebbero aiutare a rilanciare la nostra regione e la nostra provincia. Tra le varie problematiche che affliggono la Calabria crediamo che il tema delle infrastrutture e della mobilità meriti un’attenzione particolare da parte del futuro Governatore”. E’ quanto scrive in una nota il Coordinamento Forza Italia Giovani Cittá Metropolitana di Reggio Calabria. “Basti pensare – prosegue la nota- come nella nostra provincia, oggi città metropolitana, insistono 2 importanti nodi di trasporto, l’ aeroporto dello stretto ed il porto di Gioia Tauro che ad oggi risultano essere completamente scollegati da tutto il resto della rete di trasporto merci e passeggeri. Poli completamente dimenticati dal Governo Regionale e metropolitano. L’inesistenza di progettualità e investimenti nei 5 anni del Governo Regionale sono sotto gli occhi di tutti, infatti per l’aereoporto di Reggio Calabria si ricorda solo l’emendamento Cannizzaro di 25 mln di euro ottenuti dalle file dell’opposizione, mentre per il porto di Gioia basti pensare allo spostamento della linea alta velocità ed alta capacità napoli/Reggio sulla tratta Napoli/Bari. Non dimentichiamo inoltre tutti i licenziamenti che si sono registrati proprio al porto di Gioia Tauro in controtendenza con ciò che avviene in tutti gli altri porti hub. Politiche messe in campo da una sinistra che ha fatto sì che la Calabria diventi sempre più al Sud del Sud. Auspichiamo quindi un forte intervento, grazie anche all’importante esperienza politica dell’Onorevole Santelli, affinché questi temi diventino prioritari nell’agenda politica regionale ma sopratutto di quella nazionale. Una delle altre idee che proponiamo noi di Forza Italia giovani Reggio Calabria, mette in primo piano proprio i giovani, con dei finanziamenti rivolti a quest’ultimi che intendono fare impresa sul territorio calabrese , riferendoci in particolare alle startup. La nostra idea si focalizza all’incentivo della produzione e commercializzazione di beni o servizi innovativi ma che fanno fede all’artigianato locale. Siamo pronti ad essere d’aiuto alla nuova classe dirigente regionale per sviluppare tutte queste proposte, cercando così di dare il nostro contributo alla Calabria ed alla nostra Reggio”, conclude.

