Giornata della Memoria a Reggio Calabria: in Prefettura la cerimonia di consegna della Medaglia d’Onore destinata deportati ed internati nei lager nazisti

21 Gennaio 2020 09:16

In occasione del Giorno della Memoria, lunedì 27 gennaio con inizio alle ore 12,00, si terrà presso il Salone degli Stemmi del Palazzo del Governo la cerimonia di consegna della Medaglia d’Onore, istituita con legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e destinata ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra ed ai familiari dei deceduti. Il Prefetto consegnerà la Medaglia, conferita con decreto del Presidente della Repubblica, alla memoria del Sig. Antonio Coppola, internato in Germania dal 1943 al 1945 e del Sig. Tripodi Francesco internato a Meppen (Germania) sempre dal 1943 al 1945. Le medaglie d’onore, coniate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, al dritto portano lo stemma della Repubblica Italiana con intorno la scritta: “Medaglia d’Onore ai cittadini italiani deportati ed internati nei Lager nazisti 1943-1945” ed al rovescio, dentro ad un cerchio di filo spinato, il nome e cognome dell’internato o del deportato.

