23 Gennaio 2020 11:25

Reggio Calabria: la città è sommersa da rifiuti che molto spesso vengono dati alle fiamme

Roghi di spazzatura e strade dissestate: le immagini di Ciccarello all’alba di stamattina testimoniano il profondo degrado in cui è sprofondata Reggio Calabria all’alba del nuovo decennio. Una vera e propria discarica a cielo aperto, con la raccolta differenziata porta a porta ormai fuori controllo (da mesi non passa nessuno a svuotare i mastelli) e le strade abbandonate a buche e voragini come se ci fosse un costante bombardamento aereo.

