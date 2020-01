Reggio Calabria: ancora pochi giorni per iscriversi al corso per Volontari di Telefono Amico

8 Gennaio 2020 15:40

Reggio Calabria: il Telefono Amico comunica che le iscrizioni chiuderanno lunedì 20 gennaio

Il Telefono Amico comunica che le iscrizioni chiuderanno lunedì 20 gennaio. Quindi ancora pochi giorni per partecipare al corso di formazione che consentirà ai partecipanti di sviluppare le capacità di ascoltare e dialogare con chi, in momenti particolari, avverte la necessità di rapportarsi con un ascoltatore attento e disponibile. Per aderire all’iniziativa si può telefonare o mandare un SMS con i propri dati al numero 3921116217 oppure inviare una mail all’indirizzo telefonoamicoreggiocalabria@gmail.com

