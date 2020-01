Reggio Calabria: controlli al mercatino di Botteghelle e sul Corso Garibaldi, 1100 pezzi di merce abusiva sequestrata [FOTO]

31 Gennaio 2020 21:20

Reggio Calabria: controlli della Polizia Locale nell’ambito del progetto focus ‘ndrangheta

Nella giornata di oggi, nell’ambito del progetto focus ‘ndrangheta, la Polizia Locale di Reggio Calabria coordinata dagli istruttori Garofano e Stilo, avviava una specifica attività di controllo in materia di polizia amministrativa, sia presso il mercato settimanale di località Botteghelle sia in centro cittadino. All’esito delle attività venivano sequestrati oltre 1100 pezzi di merce esposta abusivamente per la vendita sul corso Garibaldi da due cittadini extracomunitari, nonché, in area mercatale, un ingente quantitativo di fiori ad ambulante privo di autorizzazione. In totale sono stati elevati sette verbali per un importo complessivo di euro 12000 circa ed effettuati tre sequestri.

