Reggio Calabria: concorso di reclutamento di 30 conducenti di ATAM, le RSA condividono la scelta dell’azienda di “procedere in tal senso”

22 Gennaio 2020 13:00

Reggio Calabria, la nota di RSA ATAM Spa riguardo il concorso per il reclutamento di 30 conducenti di ATAM

“In riferimento al bando di concorso per il reclutamento di 30 conducenti, pubblicato da ATAM Spa, e le cui procedure saranno avviate con la prova preselettiva il 23 gennaio p.v., le RSA di ATAM condividono in modo chiaro e inequivocabile la scelta dell’azienda di procedere in tale senso”. Lo afferma in una nota RSA ATAM Spa.

“In particolare evidenziano che tale procedura è stata sin dall’inizio oggetto di concertazione nel pieno rispetto delle relazioni industiali e che è coerente con il piano di risanamento aziendale 2015-1021, rispettando principi di trasparenza, pubblicità ed economicità. Non condividono, dunque, i contenuti della nota di una sigla sindacale pubblicata in data di ieri, con la quale si chiedeve la revoca della procedura concorsuale. Si ritiene infatti, che tale procedura sia la più adeguata per offrire servizi di qualità alla comunità reggina contestualmente, pari condizioni per chi ambisce legittimamente ad un posto di lavoro”.

Valuta questo articolo