Reggio Calabria: inaugurato Circolo di Fratelli d’Italia “Antonio e Ciccio Franco”. Laganà: “per il candidato sindaco diremo la nostra” [FOTO e VIDEO]

21 Gennaio 2020 21:52

Reggio Calabria: inaugurato Circolo di Fratelli d’Italia “Antonio e Ciccio Franco”. Laganà: “il Movimento Nazionale per la Sovranità è confluito nel partito di Giorgia Meloni. Daremo il nostro contributo alle regionali e comunali”

E’ stato inaugurata questa sera a Reggio Calabria in via Miraglia la nuova sede di Fratelli d’Italia “Antonio e Ciccio Franco”. Il Circolo è stato costituito dalla destra sovranista reggina, aderente al Movimento Nazionale per la Sovranità che, nelle scorse settimane, è confluito fra le fila di Fratelli d’Italia e che, a Reggio e in Calabria vanta una presenza ed una tradizione antica e numerosa. E proprio in nome di questa tradizione, nell’anno in cui ricade il 50° anniversario della Rivolta, che il Circolo è stato dedicato ad Antonio e Ciccio Franco. All’evento erano presenti l’on. Giovanni Donzelli, il Commissario regionale on. Wanda Ferro, il Capogruppo in Regione Fausto Orsomarso, il Dirigente Provinciale Ernesto Siclari, il Commissario metropolitano Massimo Ripepi, l’ex assessore comunale Giuseppe Agliano ed il Presidente del Circolo dott. Saverio Laganà.

“Il Movimento Nazionale per la Sovranità era nato per unire la destra, nel momento in cui si sono creati i presupposti di unità siamo confluiti in Fratelli d’Italia. In questa comunità proseguiremo le nostre battaglie“, esordisce così Saverio Laganà. “Daremo il nostro contributo sia alle regionali che alle comunali. Alle elezioni amministrative spero si trovi un candidato che venga riconosciuto da tutti i partiti della coalizione e diremo la nostra all’interno del partito”, conclude.

