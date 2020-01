Reggio Calabria, pieno centro al buio: residenti costretti a camminare con i cellulari accesi per non cadere [FOTO]

31 Gennaio 2020 16:36

Reggio Calabria, la strada è completamente al buio da circa due mesi e i residenti sono costretti a farsi luce con i cellulari

Da circa 2 mesi la via Demetrio Tripepi prolungamento a Reggio Calabria, è completamente al buio. La strada è priva di illuminazione e nonostante le continue segnalazioni a chi di competenza, il problema non è stato risolto. I residenti sono quindi costretti a percorrere la strada e ritirarsi nelle proprie abitazioni, facendosi luce con le torce dei cellulari. La condizione in cui versa la città di Reggio Calabria è davvero drammatica sotto tutti i punti di vista, strade al buio, voragini ovunque, mancanza di acqua anche in pieno inverno, zone sommerse da rifiuti e chi più ne ha più ne metta.

