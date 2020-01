5 Gennaio 2020 21:31

Reggio Calabria: da questa estate al buio la zona di Via Trapezi a Croce Valanidi, non funziona l’illuminazione pubblica

Non funziona l’illuminazione pubblica da questa estate a Reggio Calabria nella zona di Via Trapezi a Croce Valanidi. Come si evince dalle foto e dai video a corredo dell’articolo, l’intera area è completamente al buio. Un lettore scrive: “siamo costretti ad accendere le luci esterne delle abitazioni quando rientriamo la sera. Dopo varie segnalazioni nessuno è intervenuto ed è da mesi che viviamo questo disagio”, conclude.

