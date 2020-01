21 Gennaio 2020 15:02

Reggio Calabria, strade devastate: buche e voragini nella strada che va da Cannavò a San Sperato e che viene percorsa ogni giorno da centinaia di persone in auto, scooter e pullman

Oltre l’emergenza rifiuti non si arresta nemmeno l’emergenza voragini nelle strade a Reggio Calabria. Un lettore scrive: “nelle foto si possono notare le pessime condizioni in cui versa l’arteria che va da Cannavò a San Sperato, l’oltre che una copiosa perdita di acqua, e che viene percorsa ogni giorno da centinaia di persone in auto, scooter e pullman che da Cardeto, Mosorrofa, Vinco e tutti i paesi vicini devono andare a scuola e al lavoro in centro città”, conclude.

Lettera firmata

