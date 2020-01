Una lanterna luminosa si alza in cielo dal Duomo di Milano: lo struggente video-ricordo di Angela Mastronardi, la 17enne morta di meningite a Reggio Calabria [VIDEO]

8 Gennaio 2020 15:51

Il toccante video-ricordo da parte di un amico di Angela Mastronardi, la 17enne morta di meningite a Reggio Calabria

Un amico di Angela Mastronardi, la 17enne morta di meningite a Reggio Calabria, non avendo potuto partecipare ai funerali, ha voluto salutare la ragazza con un toccante video-ricordo girato al Duomo di Milano.

“Non ci sono parole per poter esprimere l’importanza che hai avuto tu nella mia vita, avrei potuto realizzare questo video ricordo ovunque volessi ma ho preferito realizzarlo in un luogo importante proprio perché tu sei stata una parte molto importante della mia vita e ad oggi ti ho lasciata andar via in questo lungo viaggio che la vita ti ha segnato, non ci sono manco le parole per poter esprimere un dolore simile è lancinante e non ti permette di vivere le giornate come vorresti, ma quello che vorrei che tu sapessi (e appunto parlo al presente) che per me tu non sei mai andata via anzi, sei ancora qui con noi con me perché una persona la morte c’è la potrà cacciare solo fisicamente ma dal cuore da li non c’è la toglierà mai nessuno”.

