Reggina-Virtus Francavilla, la probabile formazione amaranto: c’è Rolando, possibile turnover a centrocampo

21 Gennaio 2020 15:19

Reggina-Virtus Francavilla, la probabile formazione amaranto: le scelte e i dubbi di mister Toscano in vista del recupero della 20ª giornata del campionato di Serie C

La reazione che serviva c’è stata, con la vittoria di Bisceglie è ripresa la marcia amaranto. Domani sera si scende di nuovo in campo, è in programma Reggina-Virtus Francavilla, recupero della 20ª giornata del campionato di Serie C Girone C. E’ il secondo appuntamento dei tre in totale a cui dovrà farsi carico la formazione calabrese nel giro di una settimana, un forcing asfissiante che si concluderà domenica con il Bari, principale diretta concorrente in classifica per la promozione diretta in Serie B. Per tale motivo mister Domenico Toscano potrebbe operare un turnover moderato in vista del match d’alta classifica.

Reggina-Virtus Francavilla, le scelte e i dubbi di Toscano

Come confermato in conferenza stampa da Toscano, sarà sicuramente out Garufo. Certa la presenza a destra di Rolando, mentre al centro della difesa ancora assente Bertoncini. Confermato così Blondett. Possibile cambio a centrocampo: Nielsen è entrato bene nelle gerarchie di squadra, potrebbe far riposare uno tra Bianchi e De Rose (diffidato). Sulla trequarti torna Bellomo, iniziale panchina per Sounas. In avanti Corazza sarà affiancato da Denis o Reginaldo.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (3-4-1-2) – Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Rolando, Nielsen, De Rose, Liotti; Bellomo; Corazza, Denis. All.: Toscano.

