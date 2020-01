Reggina-Liotti, ecco la situazione: parti mai così vicine, nuovo contatto nelle prossime ore

7 Gennaio 2020 12:32

Reggina-Liotti, il punto sulla trattativa tra la società amaranto e l’esterno sinistro del Pisa: questa volta le parti sono vicine

Liotti sì, Liotti no, Liotti sì. Sembrava un ‘no’, a dir la verità, qualche giorno fa. A dispetto del ‘sì’ iniziale, che faceva presupporre una trattativa in discesa, è arrivata la resistenza del Pisa, attuale proprietaria. Ad oggi, però, è di nuovo sì. La Reggina si è rituffata sull’esterno sinistro dopo aver provato a sondare anche la pista Pinto del Catania.

Come scritto ieri su queste pagine, la società siciliana sembra voler trattenere il calciatore, che a questo punto non si muoverà. Taibi ha fatto quindi un nuovo tentativo per Liotti. Questa volta, però, pare che la fumata possa essere bianca. Come verificato dalla nostra redazione, infatti, le parti sono molto più vicine rispetto a quanto non sia stato nelle settimane precedenti. Ma oggi potrebbe essere la giornata chiave. Decisiva, forse. Un nuovo contatto è previsto nelle prossime ore, un ulteriore aggiornamento tra Taibi e il calciatore potrebbe far decollare definitivamente la trattativa. Non si sa ancora se oggi si chiuderà, sta di fatto che il calciatore non è mai stato così vicino.

Da evidenziare come, qualora la trattativa dovesse andare in porto, il mercato in entrata della compagine amaranto potrebbe definirsi chiuso. A Liotti e Sarao c’è infatti da aggiungere Nielsen, puntato e “catturato” in poche ore nella giornata di ieri. Le attenzioni della società si sposterebbero quindi sulle uscite. A dispetto di quanto la dirigenza dica da tempo, relativamente al fatto che non si muoverà nessuno, c’è da registrare la voglia di qualche calciatore di valutare alcune offerte. Con l’arrivo di un esterno sinistro, di un centrocampista e di un attaccante, sembra chiaro come i principali indiziati siano Rubin, Salandria e Doumbia. Specie i primi due avrebbero intenzione di guardarsi attorno con attenzione qualora ci fosse una buona opportunità. Da ricordare che il centrocampista è in scadenza e le parti si devono ancora mettere in contatto, come confermato da Cirillo (suo agente) ai nostri microfoni qualche giorno fa.

