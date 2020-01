Reggina-Francavilla, i convocati di mister Toscano: out Bertoncini e Garufo, tornano Mastour e Salandria

21 Gennaio 2020 15:08

Si gioca la partita Reggina-Francavilla, i convocati di mister Toscano per la gara del Granillo

REGGINA-FRANCAVILLA – Si torna al Granillo. Grande attesa per il recupero della prima giornata del campionato di Serie C, la Reggina affronta il Francavilla con l’intenzione di continuare la corsa verso la promozione. La squadra di Mimmo Toscano è reduce dalla vitttoria in rimonta contro il Bisceglie, riscattato il ko contro la Cavese. Gli amaranto sono stati protagonisti di una grande rimonta dopo l’iniziale svantaggio firmato da Ebagua, ultimi minuti veramente incredibili con il pareggio di Loiacono e la rete a tempo quasi scaduto di Denis su calcio di rigore. Ma adesso il pensiero è rivolto al prossimo match, la partita contro il Bisceglie ha dato indicazioni con Bellomo e Denis che sembrano indispensabili per questa squadra, molto bene anche Reginaldo. Assente Bertoncini, rientrano Mastour e Salandria. Out Marchi, Garufo, Doumbia. Ecco i convocati di mister Toscano.

Reggina-Francavilla, i convocati di Toscano

Portieri: Farroni, Guarna

Difensori: Blondett, Bresciani, Gasparetto, Liotti, Loaicono, Rolando, Rossi, Rubin

Centrocampisti: Bianchi, De Francesco, De Rose, Mastour, Nielsen, Paolucci, Rivas, Salandria, Sounas, Bellomo.

Attaccanti: Corazza, Denis, Reginaldo, Sarao.

