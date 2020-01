Reggina, Bertoncini non convocato per domani: ecco i motivi

21 Gennaio 2020 15:35

Reggina, il difensore amaranto Davide Bertoncini non ci sarà contro la Virtus Francavilla: ecco i motivi dell’assenza per il match di domani sera

Ansia in casa Reggina per l’infortunio di Davide Bertoncini. Il difensore non è presente all’interno della lista dei convocati di mister Toscano per la gara di domani sera (orario d’inizio 20.45) contro il Virtus Francavilla. Il centrale emiliano ha accusato un affaticamento muscolare e in modo precauzionale sarà tenuto a riposo. Da giovedì al Sant’Agata lo staff tecnico valuterà le sue condizioni per il big match di domenica contro il Bari.

LEGGI ANCHE ->Ternana, proprio non la tieni? Le bugie dello speaker: “La Reggina vince dopo 8 minuti di recupero” [VIDEO]

Valuta questo articolo