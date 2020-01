Reggina-Bari, è esodo: settore ospite sold-out, i baresi stanno comprando i biglietti della gradinata. Sarà uno spettacolo incredibile

22 Gennaio 2020 11:55

Reggina-Bari, sarà uno spettacolo incredibile quello del Granillo, settore ospite già sold-out

Sarà uno spettacolo da Serie A. Il campionato di Serie C è in grado di regalare sempre grandi emozioni, il Girone C può contare su due piazze prestigiose e con un pubblico da massima categoria, stiamo parlando di Reggina e Bari. Le due squadre sono concentrate sul turno infrasettimanale, il recupero della prima giornata, impegni davanti al pubblico amico contro Francavilla e Sicula Leonzio, la squadra di Mimmo Toscano guida la classifica con 9 punti di vantaggio, quella di Vivarini è in serie positiva dopo il cambio di allenatore ma il distacco è comunque pesante per una squadra costruita per dominare il campionato. L’obiettivo della Reggina è chiaro, riuscire a mantenere il vantaggio di 9 punti per lo scontro diretto di domenica. Il messaggio dell’allenatore Toscano è stato chiaro: testa prima al Francavilla. Non per i tifosi che invece sono già in ansia per una partita attesissima. In campo e sugli spalti. Si tratta di un match che può decidere il campionato da un punto di vista sportivo, verrà inoltre rinnovato il gemellaggio tra due tifoserie che si rispettano nonostante qualche screzio social dopo l’ultima giornata di campionato con il rigore (nettissimo) concesso alla Reggina contro il Bisceglie. Leoni da tastiera. I veri tifosi di Reggina e Bari sono pronti a stringersi la mano. E sarà esodo ospite. In poche ore i titosi del Bari hanno polverizzato i biglietti per il settore ospite (già sold-out) 1122 i tagliandi venduti e adesso stanno acquistando biglietti anche in gradinata.

