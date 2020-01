Reggina-Bari, la coreografia della Curva Sud esalta lo storico gemellaggio: “Del mare abbiamo le profondità… Reggio e Bari eterna fedeltà” [GALLERY]

26 Gennaio 2020 15:17

Reggina-Bari è iniziata, ecco le foto della splendida coreografia della Curva Sud amaranto, gremita come non mai per un grande incontro

Una coreografia mozzafiato, degna di una partita che con la Serie C non c’entra nulla. Reggina-Bari, prima contro seconda, tifoserie gemellate. Uno spettacolo, sugli spalti e in campo, una giornata di festa d’altri tempi.

Così come accaduto all’andata, con gli ultras biancorossi ad omaggiare quelli amaranto, anche nella gara di ritorno la coreografia in Curva è una meraviglia. Oltre 18.000 cuori amaranto ed una Curva pronta a spingere i suoi beniamini in una partita importantissima. In alto le immagini della splendida coreografia.

Valuta questo articolo