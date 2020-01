Reggina-Bari, aperta la prevendita: si attendono grandi numeri

21 Gennaio 2020 11:28

La Reggina si prepara per il Francavilla ma cresce l’attesa anche per la sfida contro il Bari, aperta la prevendita

La Reggina è reduce dall’importante successo contro il Bisceglie che ha permesso di riprendere la marcia promozione, adesso la squadra di Toscano è al lavoro per preparare la sfida contro il Francavilla, recupero della prima giornata. Nel frattempo il pensiero è rivolto anche al big-match contro il Bari, aperta la prevendita e si attende il pubblico delle grandi occasioni. “La Reggina comunica che dalle ore 15.00 di martedì 21 gennaio è attiva la prevendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso allo stadio “Oreste Granillo“ di Reggio Calabria relativo la gara di campionato tra la compagine amaranto e il Bari prevista per domenica 26 gennaio alle ore 15. Il tagliando di accesso allo stadio potrà essere acquistato online su vivaticket.it e a REGGIO CALABRIA e in provincia”.

