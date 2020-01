Reggina, adesso è anche ufficiale: Nielsen è un nuovo calciatore amaranto

7 Gennaio 2020 17:56

Arriva anche l’ufficialità: la Reggina ha messo a segno il suo secondo colpo invernale, ingaggiando il centrocampista Nielsen

E’ arrivata anche l’ufficialità. Secondo colpo di mercato per la Reggina in questa sessione invernale. Dopo Sarao, ecco Nielsen, centrocampista tuttofare ex Pescara di Zeman, Insigne, Verratti e Immobile. Questo il comunicato della società amaranto.

“Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive del calciato Matti Lund Nielsen. Il centrocampista si trasferisce in amaranto fino al 30 giugno 2021.

Nato a Odense l’8 maggio 1988, Matti Lund Nielsen cresce calcisticamente nella sua città natale. L’esordio arriva proprio con i biancoblù nella stagione 2007/08. Una parentesi in prestito al Lyngby, prima del ritorno all’Odense.

Si trasferisce al Nordsjaelland nell’inverno del 2010, restandoci per tre annate e collezionando in totale 58 presenze, 7 gol e 5 assist. Le prestazioni importanti attirano l’attenzione di parecchi club europei, ma è il Pescara a scommettere sulle sue qualità. Conquista un campionato di B e si guadagna l’esordio nella massima serie italiana. A gennaio, però, il Verona bussa alla porta del delfino.

Tornato a Pescara (dove resterà un altro anno e mezzo), conclude la sua esperienza italiana a Perugia. Il richiamo della squadra della sua città, l’Odense, è forte. La sua avventura dura però solo un anno. Il 3 febbraio del 2016 firma un contratto biennale con il Sarpsborg, togliendosi anche la soddisfazione di giocare, da protagonista, l’Europa League. Da oggi Matti Lund Nielsen entra a far parte della famiglia Reggina”.

Valuta questo articolo