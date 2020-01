Previsioni Meteo, l’anticiclone freddo di Gennaio: temperature invernali in Calabria e Sicilia

7 Gennaio 2020 14:15

Previsioni Meteo, l’Anticiclone Freddo di Gennaio 2020: giornata di ghiaccio in pianura Padana, resta freddo al Sud

Giornata di ghiaccio oggi in pianura Padana: tra Milano, Brescia, Pavia, Lodi, Cremona, Mantova, Verona, Vicenza, Padova, Ferrara, Ravenna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Alessandria, Asti, Vercelli e Novara le temperature, dopo aver toccato i -2/-3°C nelle minime notturne, rimangono a filo dello zero termico anche di giorno, in alcuni casi addirittura sottozero (Asti ha avuto una massima di -1,0°C, Novara di -0,6°C), in altri caso appena sopra lo zero (Mantova 0,0°C, Brescia +0,3°C, Padova +0,4°C, Milano +0,7°C, Ravenna +0,8°C, Modena +0,9°C). A mantenere le temperature così basse c’è da una parte la nebbia della pianura Padana, dall’altro l’aria fredda di queste ore con temperature molto basse anche al Centro Italia dove abbiamo in pieno giorno appena +5°C a Perugia e Prato, +6°C a Firenze, Arezzo, Siena e Pistoia, +7°C ad Ancona, +10°C a Roma, Pescara, Grosseto, Viterbo e Frosinone. E fa freddo anche al Sud e sulle isole, dov’è tornato a splendere il sole ma le temperature massime sono tipicamente invernali: +15°C a Cagliari, Olbia, Iglesias, Siracusa, Trapani, Mazara del Vallo e Licata, +14°C a Palermo e Sciacca, +13°C a Catania, Oristano, Agrigento, Marsala e Modica, +12°C a Messina, Taranto, Reggio Calabria e Barletta, +11°C a Napoli, Bari, Foggia, Cosenza, Catanzaro, Crotone, Brindisi e Monopoli, +10°C a Lecce e Caltanissetta, +8°C a Matera, Ragusa e Vibo Valentia. Continuerà a fare così freddo anche nei prossimi giorni: nonostante l’Anticiclone, avremo inversione termica con temperature molto basse non solo nelle ore notturne ma anche di giorno. L’aria rimarrà fredda, in tutto il Paese, e al Sud potremmo avere anche qualche pioggia soprattutto la prossima settimana. Il bel tempo con cieli soleggiati sarà alternato a nebbia, foschie e nubi basse sia nelle zone interne che in alcune aree costiere. Insomma, checché se ne dica, è Inverno vero. Perchè l’Inverno è anche questo: Anticiclone Freddo a Gennaio. Un classico del clima italiano.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting:

